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Актёр Дмитрий Певцов попал в больницу в Коммунарке

В связи с этим театру "Ленком" придётся открывать новый сезон без него.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба телеканала "Россия"

В Москве госпитализирован актёр театра и кино Дмитрий Певцов. Однако коронавирусной инфекции у него нет. По словам директора "Ленкома" Марка Варшавера, актёра положили в больницу с воспалением лёгких.

У Певцова воспаление лёгких, и я положил его в Коммунарку. Но коронавируса у него нет — тест дал отрицательный результат, — приводит слова Варшавера РИА "Новости".

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Певцов должен был открывать новый театральный сезон в "Ленкоме" участием в спектакле "Капкан", однако из-за его внезапной болезни театру придётся открыть сезон спектаклем "Ва-банк", в котором артист не принимает участия.

Ранее Лайф рассказывал, что у одной из балерин Большого театра обнаружили коронавирус.

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