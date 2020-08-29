Актёр Дмитрий Певцов попал в больницу в Коммунарке

В Москве госпитализирован актёр театра и кино Дмитрий Певцов. Однако коронавирусной инфекции у него нет. По словам директора "Ленкома" Марка Варшавера, актёра положили в больницу с воспалением лёгких.

— У Певцова воспаление лёгких, и я положил его в Коммунарку. Но коронавируса у него нет — тест дал отрицательный результат, — приводит слова Варшавера РИА "Новости".

Певцов должен был открывать новый театральный сезон в "Ленкоме" участием в спектакле "Капкан", однако из-за его внезапной болезни театру придётся открыть сезон спектаклем "Ва-банк", в котором артист не принимает участия.