В московских школах из-за коронавируса появятся навигационные карты для учеников

В столичных школах разработали специальные электронные навигационные карты для разведения потоков учеников и сокращения количества контактов между учащимися.

— Школы разработали навигационные карты для учащихся, чтобы ребята знали, в каком классе у них проходят занятия, а также создали специальные организационные карты для педагогов, чтобы они тоже ориентировались. Школьники могут посмотреть карты в электронном журнале, — рассказала агентству "Москва" директор школы № 1298 Вера Агибалова.

Она отметила, что у каждого входа в здание школы и в самом помещении будут размещены указатели направления движения, а учащихся разделят на потоки. Например, в главном здании школы № 1298 расположат два потока. Первый — 5-е, 6-е, 9-е и 11-е классы — приходит в школу с 8:00 и начинает учиться в 8:30, второй — 7-е, 8-е и 10-е классы — приходит в 8:30, а заниматься начинает в 9:00.

Также Агибалова рассказала, что с началом учебного года в школе будут использовать все четыре входа. На каждом будут находиться пост охраны и два педагога для проверки температуры.

Заниматься каждый класс будет в отдельном кабинете — учителя сами будут приходить. Исключениями станут практикумы по физике, химии, физкультуре, информатике и другим предметам, где необходимо дополнительное оборудование. По словам учителей, затруднений такая система вызвать не должна.