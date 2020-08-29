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В московских школах из-за коронавируса появятся навигационные карты для учеников

Это поможет разводить потоки учеников и соблюдать меры предосторожности.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

В столичных школах разработали специальные электронные навигационные карты для разведения потоков учеников и сокращения количества контактов между учащимися.

— Школы разработали навигационные карты для учащихся, чтобы ребята знали, в каком классе у них проходят занятия, а также создали специальные организационные карты для педагогов, чтобы они тоже ориентировались. Школьники могут посмотреть карты в электронном журнале, — рассказала агентству "Москва" директор школы № 1298 Вера Агибалова.

Она отметила, что у каждого входа в здание школы и в самом помещении будут размещены указатели направления движения, а учащихся разделят на потоки. Например, в главном здании школы № 1298 расположат два потока. Первый — 5-е, 6-е, 9-е и 11-е классы — приходит в школу с 8:00 и начинает учиться в 8:30, второй — 7-е, 8-е и 10-е классы — приходит в 8:30, а заниматься начинает в 9:00.

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Она имеет несколько корпусов, что позволяет обучать большое количество учеников.

Также Агибалова рассказала, что с началом учебного года в школе будут использовать все четыре входа. На каждом будут находиться пост охраны и два педагога для проверки температуры.

Заниматься каждый класс будет в отдельном кабинете — учителя сами будут приходить. Исключениями станут практикумы по физике, химии, физкультуре, информатике и другим предметам, где необходимо дополнительное оборудование. По словам учителей, затруднений такая система вызвать не должна.

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