Стало известно о возможной связи рабочего из морского порта Бейрута с экстремистами

В Ливане арестовали одного из сварщиков, работавших в морском порту Бейрута в день взрыва 4 августа. Следователи военной полиции заподозрили, что он может быть связан с экстремистскими группировками. Об этом сообщила в субботу газета Al-Akhbar.
Отмечается, что подозреваемый устроился на работу в порт за три дня до взрыва, не имея опыта работы сварщиком. Необходимые навыки по специальности мужчина получил по видеоурокам на YouTube.
Полуразрушенный мощным взрывом Бейрут сфотографировали с борта МКСВ городе уничтожены или повреждены сотни жилых домов, офисов и автомобилей.
Как заявили источники издания в следственной комиссии, причиной разрушительного взрыва на складе с химическими материалами не были диверсия или ракетный удар. Также ливанские эксперты не обнаружили следов взрыва бомбы.
По предварительной версии следователей, детонация почти трёх тысяч тонн аммиачной селитры произошла в результате сварочных работ, проводившихся без соблюдения правил безопасности. Однако, как сообщает Al-Akhbar, окончательные выводы будут готовы в течение двух месяцев.
Взрыв в Бейруте. Хроника событий
Напомним, в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа погибло почти две сотни человек, тысячи получили ранения. 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств. 10 августа правительство страны ушло в отставку.