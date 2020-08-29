"Настроение бодрое". Госпитализированный с пневмонией актёр Певцов рассказал о своём состоянии — видео

Актёр Дмитрий Певцов, доставленный с воспалением лёгких в больницу в Коммунарке, рассказал о своём состоянии.
— Меня госпитализировали. Предварительно, это называется пневмония. Экспресс-тест на CoViD-19 пока отрицательный. Ждём-с врачей. Всё хорошо, настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор, но, очевидно, это в связи с самочувствием, — сказал Певцов на видео в "Инстаграме".
Артист выразил благодарность за "мгновенную госпитализацию" директору театра "Ленком" Марку Варшаверу.
Актёр Дмитрий Певцов попал в больницу в КоммунаркеВ связи с этим театру "Ленком" придётся открывать новый сезон без него.
Ранее Лайф рассказывал, что у одной из балерин Большого театра обнаружили коронавирус.