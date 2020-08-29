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"Настроение бодрое". Госпитализированный с пневмонией актёр Певцов рассказал о своём состоянии — видео

Артист выразил благодарность директору "Ленкома" Марку Варшаверу за "мгновенную госпитализацию".

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Актёр Дмитрий Певцов, доставленный с воспалением лёгких в больницу в Коммунарке, рассказал о своём состоянии.

Меня госпитализировали. Предварительно, это называется пневмония. Экспресс-тест на CoViD-19 пока отрицательный. Ждём-с врачей. Всё хорошо, настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор, но, очевидно, это в связи с самочувствием, — сказал Певцов на видео в "Инстаграме".

Артист выразил благодарность за "мгновенную госпитализацию" директору театра "Ленком" Марку Варшаверу.

Актёр Дмитрий Певцов попал в больницу в Коммунарке

В связи с этим театру "Ленком" придётся открывать новый сезон без него.

Ранее Лайф рассказывал, что у одной из балерин Большого театра обнаружили коронавирус.

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