"Настроение бодрое". Госпитализированный с пневмонией актёр Певцов рассказал о своём состоянии — видео

— Меня госпитализировали. Предварительно, это называется пневмония. Экспресс-тест на CoViD-19 пока отрицательный. Ждём-с врачей. Всё хорошо, настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор, но, очевидно, это в связи с самочувствием, — сказал Певцов на видео в "Инстаграме".