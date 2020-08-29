Найдены тела пропавших членов экипажа баржи, затонувшей на Рыбинском водохранилище

Тела обоих пропавших матросов с баржи, которая затонула в акватории Рыбинского водохранилища, найдены. Об этом сообщается на портале государственных органов Ярославской области.

Первого пропавшего нашли мёртвым под баржей в пятницу, второго моряка водолазы обнаружили в субботу.

— Поиск не прекращался и вёлся до тех пор, пока не был найден и второй пропавший человек. К сожалению, член экипажа обнаружен погибшим, — сказал губернатор области Дмитрий Миронов.

Он отметил, что оба погибших были уроженцами Рыбинска. Губернатор также выразил соболезнования родным членов экипажа.