Найдены тела пропавших членов экипажа баржи, затонувшей на Рыбинском водохранилище

Тела обоих пропавших матросов с баржи, которая затонула в акватории Рыбинского водохранилища, найдены. Об этом сообщается на портале государственных органов Ярославской области.
Первого пропавшего нашли мёртвым под баржей в пятницу, второго моряка водолазы обнаружили в субботу.
— Поиск не прекращался и вёлся до тех пор, пока не был найден и второй пропавший человек. К сожалению, член экипажа обнаружен погибшим, — сказал губернатор области Дмитрий Миронов.
Он отметил, что оба погибших были уроженцами Рыбинска. Губернатор также выразил соболезнования родным членов экипажа.
Более 200 человек на борту. Купленное Бэнкси судно для спасения мигрантов терпит бедствиеВласти Италии, Мальты и Германии почти сутки не реагируют на сигналы о помощи, спасать людей направились добровольцы.
Напомним, судно следовало из Череповца в Нижний Новгород с тремя тысячами тонн металла в составе буксира-толкача и второй баржи. По предварительным данным, внутри корпуса баржи началась течь, вследствие чего груз сместился на бок и судно перевернулось. Пять из семи членов экипажа спаслись.