"Он подошёл очень быстро". Трамп назвал монстром ураган "Лаура", обрушившийся на южные штаты

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Президент США Дональд Трамп назвал монстром ураган "Лаура", обрушившийся на штаты Луизиана и Техас.
— Он подошёл очень быстро. Они рассматривали его как шторм. И вдруг шторм стал монстром, — сказал американский лидер во время поездки в Техас.
Ранее глава Белого дома посетил и Луизиану.
Тем временем число жертв урагана "Лаура" в США достигло 16, сообщает Управление здравоохранения Луизианы. Ранее сообщалось о 14 погибших. За последние сутки стало известно о гибели 84-летнего мужчины и 80-летней женщины. По предварительным данным, они отравились угарным газом, пытаясь включить электрогенератор.
Ураган "Лаура" оставил без электричества полмиллиона американцев. Много домов разрушеноПо последним данным, жертвами стихии уже стало 14 человек.
Что касается самого циклона, то "Лаура" уже ослабла до тропической депрессии.
Ранее стало известно, что из-за урагана на химическом заводе в Луизиане произошла утечка хлора.