"Он подошёл очень быстро". Трамп назвал монстром ураган "Лаура", обрушившийся на южные штаты

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Президент США Дональд Трамп назвал монстром ураган "Лаура", обрушившийся на штаты Луизиана и Техас.

— Он подошёл очень быстро. Они рассматривали его как шторм. И вдруг шторм стал монстром, — сказал американский лидер во время поездки в Техас.

Ранее глава Белого дома посетил и Луизиану.

Тем временем число жертв урагана "Лаура" в США достигло 16, сообщает Управление здравоохранения Луизианы. Ранее сообщалось о 14 погибших. За последние сутки стало известно о гибели 84-летнего мужчины и 80-летней женщины. По предварительным данным, они отравились угарным газом, пытаясь включить электрогенератор.

Что касается самого циклона, то "Лаура" уже ослабла до тропической депрессии.