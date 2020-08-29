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Нутрициолог назвала три способа "активации" орехов

Благодаря им продукт получится максимально полезным.

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Чтобы правильно есть орехи, нужно их сначала "активировать" и разрушить фитиновую кислоту. Есть три способы сделать это, рассказала нутрициолог Татьяна Скирда.

Она отметила, что фитиновая кислота, попадая в желудочно-кишечный тракт, мешает усвоению железа, магния, цинка, кальция и других микроэлементов. Из-за этого усвояемость снижается на 30–40%. К примеру, у вегетарианцев низкий уровень железа, потому что они едят орехи прямо из пакета.

Первый способ — температурная обработка, надо нагреть орех. Но в орехе много масел — нагревание не очень полезно. Второй способ — ферментация в специальном растворе. И самый лёгкий и распространённый способ — вымачивание, — рассказала нутрициолог в эфире радио Sputnik.

Для вымачивания нужно залить орех на пять-шесть часов или на ночь и промыть. Таким образом получается готовый продукт, удобный для пищеварения.

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Перед употреблением плоды обязательно нужно промыть в горячей воде.

Скирда добавила, что "активировать" можно не только орехи. Это правило относится ко всем проращиваемым продуктам, например бобовым и зерновым культурам. Результат вымачивания следует хранить в холодильнике, так как продукт становится "живым" и может быстро испортиться.

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