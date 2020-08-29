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Полиция Берлина освободила площадь от "ковид-диссидентов"

Правоохранители без столкновений и задержаний просят демонстрантов разойтись.

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Берлинская полиция освободила площадь Гросер-Штерн от митингующих против антикоронавирусных мер. Об этом сообщает РИА "Новости".

К вечеру на месте демонстрации остались лишь разрозненные группы, часть из которых — около 200–300 человек — решила расположиться на месте и разбить "лагерь". Правоохранители заявили, что подобное невозможно, однако в ответ на это демонстранты устроили спонтанный митинг.

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Демонстранты требуют от властей страны отменить все запреты.

Полицейские через громкоговоритель сообщили, что акция завершена, и приступили к зачистке, подходы к площади были перекрыты. Тех, кто отказался покидать место митинга, правоохранители вынесли на руках. Сформировав цепь, стражи порядка зачистили площадь за полчаса и отогнали демонстрантов вниз по улице Хофегераллее. При этом протестующие кричали "Позор!" и обещали вернуться в воскресенье.

Напомним, десятки тысяч человек вышли на улицы Берлина, потребовав у властей отменить коронавирусные ограничения. Организатором акции выступило штутгартское движение Querdenken 711, куда входят правые экстремисты, сторонники теорий заговоров и не верящие в пандемию CoViD-19. Столкновения полиции и провокаторов прошли в том числе и у Посольства России. Всего было задержано около трёхсот человек.

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