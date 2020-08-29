Полиция Берлина освободила площадь от "ковид-диссидентов"

Handhaven! pic.twitter.com/0d421TcA6C— Woordkunstenaar Jack🇳🇱 (@JackenWodan250) August 29, 2020
Берлинская полиция освободила площадь Гросер-Штерн от митингующих против антикоронавирусных мер. Об этом сообщает РИА "Новости".
К вечеру на месте демонстрации остались лишь разрозненные группы, часть из которых — около 200–300 человек — решила расположиться на месте и разбить "лагерь". Правоохранители заявили, что подобное невозможно, однако в ответ на это демонстранты устроили спонтанный митинг.
Несколько тысяч человек в Оттаве вышли на акцию протеста против антикоронавирусных мер — видеоДемонстранты требуют от властей страны отменить все запреты.
Полицейские через громкоговоритель сообщили, что акция завершена, и приступили к зачистке, подходы к площади были перекрыты. Тех, кто отказался покидать место митинга, правоохранители вынесли на руках. Сформировав цепь, стражи порядка зачистили площадь за полчаса и отогнали демонстрантов вниз по улице Хофегераллее. При этом протестующие кричали "Позор!" и обещали вернуться в воскресенье.
Напомним, десятки тысяч человек вышли на улицы Берлина, потребовав у властей отменить коронавирусные ограничения. Организатором акции выступило штутгартское движение Querdenken 711, куда входят правые экстремисты, сторонники теорий заговоров и не верящие в пандемию CoViD-19. Столкновения полиции и провокаторов прошли в том числе и у Посольства России. Всего было задержано около трёхсот человек.