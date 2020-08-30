Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

Президент США Дональд Трамп назвал членов конгресса виновными в утечке секретной информации с брифингов разведки.

Он отметил, что утечка произошла после того, как директор национальной разведки Джон Рэтклифф предоставил данные в комитет палаты представителей. Одним из возможных виновных Трамп назвал главу комитета, демократа Адама Шиффа.

— Был ли это "скользкий Шифф" или кто-то ещё — они слили информацию, и самое плохое, что они слили неверную информацию, — сказал американский президент на совещании в Техасе.

Он уточнил, что Рэтклифф планирует предоставлять данные в ином виде, чтобы в дальнейшем избежать подобных историй. Трамп отметил, что этот вопрос будет изучен в отдельном порядке.