Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

Президент США Дональд Трамп назвал членов конгресса виновными в утечке секретной информации с брифингов разведки.
Он отметил, что утечка произошла после того, как директор национальной разведки Джон Рэтклифф предоставил данные в комитет палаты представителей. Одним из возможных виновных Трамп назвал главу комитета, демократа Адама Шиффа.
— Был ли это "скользкий Шифф" или кто-то ещё — они слили информацию, и самое плохое, что они слили неверную информацию, — сказал американский президент на совещании в Техасе.
В США арестовали китайского исследователя, пытавшегося похитить коммерческую тайнуПо версии обвинения, он незаконно заполучил секретный код.
Он уточнил, что Рэтклифф планирует предоставлять данные в ином виде, чтобы в дальнейшем избежать подобных историй. Трамп отметил, что этот вопрос будет изучен в отдельном порядке.
Ранее Трамп заявил о желании видеть президентом США женщину и назвал первой претенденткой свою дочь.