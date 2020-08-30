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Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации

По словам американского лидера, украденные данные были неверными — и это самое плохое.

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Фото © ТАСС / EPA / CJ GUNTHER

Президент США Дональд Трамп назвал членов конгресса виновными в утечке секретной информации с брифингов разведки.

Он отметил, что утечка произошла после того, как директор национальной разведки Джон Рэтклифф предоставил данные в комитет палаты представителей. Одним из возможных виновных Трамп назвал главу комитета, демократа Адама Шиффа.

Был ли это "скользкий Шифф" или кто-то ещё они слили информацию, и самое плохое, что они слили неверную информацию, — сказал американский президент на совещании в Техасе.

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По версии обвинения, он незаконно заполучил секретный код.

Он уточнил, что Рэтклифф планирует предоставлять данные в ином виде, чтобы в дальнейшем избежать подобных историй. Трамп отметил, что этот вопрос будет изучен в отдельном порядке.

Ранее Трамп заявил о желании видеть президентом США женщину и назвал первой претенденткой свою дочь.

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