В Италии "коронавирусные" мигранты покусали врачей, попытавшись сбежать из больницы
Фото © Il Messaggero / Luciano Sciurba
В качестве живого щита они использовали 16-летнего пациента из Бангладеш.
В Риме три мигранта из Нигерии, помещённые в военный госпиталь после того, как у них выявили коронавирус, предприняли попытку сбежать и напали на медицинский персонал. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на Генеральный штаб Министерства обороны страны.
Две женщины и мужчина попали в больницу несколько дней назад. Они потребовали выписки, но получили отказ и вступили в схватку с персоналом госпиталя. При этом в ход пошли не только кулаки, но и зубы. Противостояние длилось около получаса, в результате перевёрнутыми оказались койки, мебель и письменные столы.
По данным СМИ, травмы получили несколько военных и медиков. Отмечается, что мигранты использовали в качестве живого щита 16-летнего пациента из Бангладеш. Усмирить разозлённых нигерийцев смог лишь прибывший в больницу патруль карабинеров. На злоумышленников составили протоколы за оскорбление, нападение, сопротивление и нанесение травм должностным лицам.
Инцидент вызвал широкий резонанс со стороны правоцентристской оппозиции, выступающей против неконтролируемой миграции. Лидер партии "Лига севера" Маттео Сальвини заявил, что Правительство Италии подвергает опасности простых граждан.
Напомним, накануне в Европе прошло несколько митингов против антикоронавирусных ограничений. В частности, на улицы вышли жители Лондона и Берлина. В немецкой столице было особенно жарко.