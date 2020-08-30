В Италии "коронавирусные" мигранты покусали врачей, попытавшись сбежать из больницы

В Риме три мигранта из Нигерии, помещённые в военный госпиталь после того, как у них выявили коронавирус, предприняли попытку сбежать и напали на медицинский персонал. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на Генеральный штаб Министерства обороны страны.

Две женщины и мужчина попали в больницу несколько дней назад. Они потребовали выписки, но получили отказ и вступили в схватку с персоналом госпиталя. При этом в ход пошли не только кулаки, но и зубы. Противостояние длилось около получаса, в результате перевёрнутыми оказались койки, мебель и письменные столы.

По данным СМИ, травмы получили несколько военных и медиков. Отмечается, что мигранты использовали в качестве живого щита 16-летнего пациента из Бангладеш. Усмирить разозлённых нигерийцев смог лишь прибывший в больницу патруль карабинеров. На злоумышленников составили протоколы за оскорбление, нападение, сопротивление и нанесение травм должностным лицам.

Инцидент вызвал широкий резонанс со стороны правоцентристской оппозиции, выступающей против неконтролируемой миграции. Лидер партии "Лига севера" Маттео Сальвини заявил, что Правительство Италии подвергает опасности простых граждан.