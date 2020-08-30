Астероид размером с многоэтажку приблизится к Земле 1 сентября

Астероид 2011 ES4, считающийся потенциально опасным, пройдёт рядом с Землёй 1 сентября. Об этом сообщает NASA.

Небесное тело подойдёт на минимальное расстояние к планете (ориентировочно 120 тысяч километров) в 19:12 по московскому времени. Для сравнения: Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров.

Скорость полёта астероида составляет 8,16 километра в секунду, а его размеры — от 22 до 49 метров. Однако, по данным специалистов, траектория движения космического пришельца не представляет угрозы планете.

Астероид 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года и относится к группе Аполлона — астероидам, пересекающим орбиту Земли.