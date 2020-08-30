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Трамп посетит город в Висконсине, где разгорелись протесты из-за ранения афроамериканца

Американский лидер встретится с местными правоохранителями и оценит ущерб от беспорядков.

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Фото © ТАСС / EPA / Matt Marton

Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит Кеношу, где разгорелись массовые протесты после того, как полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Президент Трамп во вторник посетит Кеношу, чтобы встретиться с местными правоохранительными органами и оценить ущерб от недавних беспорядков, — написал Дир в "Твиттере".

США снова в цветном огне. Самые страшные кадры с протестов в американском Кеноше

Полиция выстрелила в спину афроамериканцу при задержании. Местные жители устроили протесты. Жгут автомобили и грабят магазины.

Как сообщал Лайф, новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские сделали несколько выстрелов в спину Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован.

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи.

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