Трамп посетит город в Висконсине, где разгорелись протесты из-за ранения афроамериканца

Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит Кеношу, где разгорелись массовые протесты после того, как полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

— Президент Трамп во вторник посетит Кеношу, чтобы встретиться с местными правоохранительными органами и оценить ущерб от недавних беспорядков, — написал Дир в "Твиттере".

Как сообщал Лайф, новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские сделали несколько выстрелов в спину Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован.