Гендиректор тульского "Арсенала" поздравил судью с победой "Спартака"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов остался недоволен работой бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным в матче шестого тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
— Поздравляю Матюнина с победой. Надеюсь, "Спартак" не будет сниматься с чемпионата, — приводит его слова "Спорт-экспресс".
"Спартак" обошёл "Зенит" и вышел на первое место в чемпионате РоссииПитерцы завтра сыграют с "Локомотивом" в Москве.
В свою очередь, президент тульского клуба Гурам Аджоев предложил проверить Матюнина на детекторе лжи.
Вопросы и претензии функционеров вызвал эпизод из концовки первого тайма, когда за разговоры с арбитром полузащитник туляков Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку и был удалён.
— Что это? Ошибка, предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция, или у нас одних проверяют, а других нет? — возмутился Аджоев в беседе с ТАСС.
Президент "Арсенала" считает, что в отношении футболистов его клуба было допущено несправедливое и непоследовательное судейство. Он уточнил, что после того, как Лесовой получил первое предупреждение за опасную игру, точно таким же образом спустя пару минут сыграл игрок москвичей, однако карточки не получил.
Ранее Лайф сообщал, что арбитр скандального матча между "Спартаком" и "Сочи" не прошёл проверку на полиграфе.