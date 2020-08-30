Гендиректор тульского "Арсенала" поздравил судью с победой "Спартака"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов остался недоволен работой бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным в матче шестого тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).

— Поздравляю Матюнина с победой. Надеюсь, "Спартак" не будет сниматься с чемпионата, — приводит его слова "Спорт-экспресс".

В свою очередь, президент тульского клуба Гурам Аджоев предложил проверить Матюнина на детекторе лжи.

Вопросы и претензии функционеров вызвал эпизод из концовки первого тайма, когда за разговоры с арбитром полузащитник туляков Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

— Что это? Ошибка, предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция, или у нас одних проверяют, а других нет? — возмутился Аджоев в беседе с ТАСС.

Президент "Арсенала" считает, что в отношении футболистов его клуба было допущено несправедливое и непоследовательное судейство. Он уточнил, что после того, как Лесовой получил первое предупреждение за опасную игру, точно таким же образом спустя пару минут сыграл игрок москвичей, однако карточки не получил.