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В Дагестане у рейсового автобуса отлетело колесо, пострадало более десяти человек

Всего в автобусе находилось 45 пассажиров.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Автобус, выполнявший рейс по маршруту Махачкала — Москва, попал в ДТП в Тарумовском районе Дагестана.

По информации Лайфа, в больницы доставлено 16 человек, один из них в тяжёлом состоянии. У большинства пострадавших ушибы и порезы.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Как сообщает ТАСС, у автобуса отлетело колесо около 2:30 ночи, после чего он опрокинулся в кювет. Всего в нём находилось 45 пассажиров.

Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшие

Среди них — трое несовершеннолетних.

На месте инцидента работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли в ДТП с КамАЗом и иномаркой в Приморском крае.

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