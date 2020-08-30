В Дагестане у рейсового автобуса отлетело колесо, пострадало более десяти человек

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Автобус, выполнявший рейс по маршруту Махачкала — Москва, попал в ДТП в Тарумовском районе Дагестана.

По информации Лайфа, в больницы доставлено 16 человек, один из них в тяжёлом состоянии. У большинства пострадавших ушибы и порезы.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) 1 / 6

Как сообщает ТАСС, у автобуса отлетело колесо около 2:30 ночи, после чего он опрокинулся в кювет. Всего в нём находилось 45 пассажиров.

На месте инцидента работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.