В Дагестане у рейсового автобуса отлетело колесо, пострадало более десяти человек

Автобус, выполнявший рейс по маршруту Махачкала — Москва, попал в ДТП в Тарумовском районе Дагестана.
По информации Лайфа, в больницы доставлено 16 человек, один из них в тяжёлом состоянии. У большинства пострадавших ушибы и порезы.
Как сообщает ТАСС, у автобуса отлетело колесо около 2:30 ночи, после чего он опрокинулся в кювет. Всего в нём находилось 45 пассажиров.
Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшиеСреди них — трое несовершеннолетних.
На месте инцидента работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли в ДТП с КамАЗом и иномаркой в Приморском крае.