В Канаде протестующие против расизма свалили памятник первому премьеру. У статуи отлетела голова — видео

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В Канаде продолжаются акции протеста против расизма. В Монреале демонстранты свалили с постамента памятник первому премьер-министру страны Джону Макдональду, сообщает телеканал СBC.
Статуя была установлена на площади Канада-Плейс. Протестующие привязали к ней верёвку и свалили с постамента. При падении у памятника отвалилась голова.
По словам мэра города Валери Плант, полиция начнёт расследование произошедшего. Градоначальник выразила сожаление в связи с актом вандализма.
— Очевидно, что такие жесты нельзя ни принимать, ни терпеть, — написала Плант в "Твиттере".
Racist fish. В Копенгагене знаменитая статуя Русалочки пострадала от вандаловПолиция выясняет, когда именно произошёл инцидент.
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего в "Твиттере" уточнил, что, каким бы ни было отношение к Макдональду, разрушать памятник таким образом недопустимо.
— Мы должны бороться с расизмом, но уничтожение частей нашей истории не является решением. В нашей демократии нет места вандализму, памятник необходимо восстановить, — отметил политик.
Памятник премьеру Джону Макдональду, открытый в 1895 году, не впервые был осквернён жителями города. По мнению борцов с расизмом, первый глава Правительства Канады — архитектор геноцида коренного населения страны.
Ранее вандалы в Канаде дважды осквернили памятник другому премьер-министру — Пьеру Трюдо, отцу нынешнего главы правительства Джастина Трюдо. Первый раз это случилось в июне, второй — в августе.