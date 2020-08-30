В конгрессе США заявили, что Россия больше других вмешивается в американские выборы

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия больше других стран пытается вмешиваться в выборы американского президента, которые пройдут в ноябре. С ней солидарен и глава спецкомитета по разведке нижней палаты парламента страны Адам Шифф.
В совместном заявлении политики от Демократической партии утверждают, что Россия представляет большую опасность, чем Китай и Иран.
Байден выкупил домен с лозунгом Трампа, чтобы писать о нём гадостиТеперь там опубликован список невыполненных обещаний президента.
— Только одна страна — Россия — активно принимает меры, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам, — считают Пелоси и Шифф.
Данное заявление политики подготовили в связи с тем, что директор национальной разведки США Джон Рэтклифф принял решение прекратить проводить брифинги для членов конгресса на тему обеспечения безопасности на президентских выборах. Пелоси и Шифф признались, что шокированы этим и считают действия главы нацразведки предательством общественности, которой якобы не дают знать, как иностранные государства "пытаются подорвать нашу демократию".
США вновь обвинили РФ, Китай и Иран во "вмешательстве в выборы" президента. Хотя до них ещё три месяцаВ частности, отмечается, что КНР не хочет, чтобы Трамп переизбрался на пост главы государства, потому что считает его "непредсказуемым".
В заявлении также отмечается, что разведданные принадлежат народу, а не ведомствам, и жители США вправе знать о "вмешательстве России". Действия администрации президента США Дональда Трампа политики назвали постыдными. Тем не менее Пелоси и Шифф выразили надежду, что брифинги будут возобновлены.
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Напомним, ранее Трамп обвинил членов конгресса в утечке секретной информации, из-за которой и были приостановлены брифинги. Отныне члены сената и палаты представителей будут получать только письменные сообщения.