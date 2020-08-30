В конгрессе США заявили, что Россия больше других вмешивается в американские выборы

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия больше других стран пытается вмешиваться в выборы американского президента, которые пройдут в ноябре. С ней солидарен и глава спецкомитета по разведке нижней палаты парламента страны Адам Шифф.

В совместном заявлении политики от Демократической партии утверждают, что Россия представляет большую опасность, чем Китай и Иран.

— Только одна страна — Россия — активно принимает меры, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам, — считают Пелоси и Шифф.

Данное заявление политики подготовили в связи с тем, что директор национальной разведки США Джон Рэтклифф принял решение прекратить проводить брифинги для членов конгресса на тему обеспечения безопасности на президентских выборах. Пелоси и Шифф признались, что шокированы этим и считают действия главы нацразведки предательством общественности, которой якобы не дают знать, как иностранные государства "пытаются подорвать нашу демократию".

В заявлении также отмечается, что разведданные принадлежат народу, а не ведомствам, и жители США вправе знать о "вмешательстве России". Действия администрации президента США Дональда Трампа политики назвали постыдными. Тем не менее Пелоси и Шифф выразили надежду, что брифинги будут возобновлены.