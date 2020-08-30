Облачность с прояснениями и небольшой дождь ждут москвичей в последнее воскресенье лета

В воскресенье жителей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём воздух прогреется до 23–25 градусов, ночью похолодает до +17. В Подмосковье в дневное время столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов тепла, в ночь на понедельник — около 14.

Ветер ожидается южный со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В связи с ветром, дождём и грозой в столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст.