Овсяные отвары и график температуры. Билан раскрыл свои будни в больнице

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Певец Дима Билан поделился с поклонниками своим распорядком дня в больнице. Серию видеороликов он опубликовал в сториз "Инстаграма".

Артист показал небулайзер (устройство для ингаляции), которым он дышит, и указал на количество различных бумажек на столе. Билан отметил, что каждый день ведёт график температуры, измеряя её в обед, вечером и перед сном.

— Потом, конечно же, овсяный отвар на каждый завтрак, обед и ужин, — сказал Билан, уточнив, что этот напиток помогает организму снизить нагрузку от приёма антибиотиков.

Певец также показал обед, который состоял из супа, котлет и картофеля на второе, большой порции салата из яблок, капусты и калины, а также графина отвара шиповника.

— Еда может быть и полезной, и вкусной! Здесь ещё масса разных исследований, расписаний. В общем, я тут не скучаю, товарищи, — заметил Билан.