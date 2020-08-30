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Овсяные отвары и график температуры. Билан раскрыл свои будни в больнице

Артист также показал, чем его кормят, и отметил, что не скучает.

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Видео © Instagram / bilanofficial

Певец Дима Билан поделился с поклонниками своим распорядком дня в больнице. Серию видеороликов он опубликовал в сториз "Инстаграма".

Артист показал небулайзер (устройство для ингаляции), которым он дышит, и указал на количество различных бумажек на столе. Билан отметил, что каждый день ведёт график температуры, измеряя её в обед, вечером и перед сном.

Потом, конечно же, овсяный отвар на каждый завтрак, обед и ужин, — сказал Билан, уточнив, что этот напиток помогает организму снизить нагрузку от приёма антибиотиков.

Сестра Димы Билана едва не утонула во время съёмок собственного клипа

Съёмочная группа не сразу поняла, что произошло, однако спустя время ей на помощь пришёл ассистент режиссёра.

Певец также показал обед, который состоял из супа, котлет и картофеля на второе, большой порции салата из яблок, капусты и калины, а также графина отвара шиповника.

Еда может быть и полезной, и вкусной! Здесь ещё масса разных исследований, расписаний. В общем, я тут не скучаю, товарищи, — заметил Билан.

Ранее Билан сорвался на фанатов в прямом эфире, сообщив свой диагноз из больничной палаты.

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