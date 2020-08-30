В Калифорнии предложили создать комиссию по выплатам репараций потомкам рабов

Верхняя палата Законодательного собрания штата Калифорния одобрила резолюцию о создании комиссии, которая изучит возможность выплат репараций потомкам рабов. В неё войдут девять человек, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что комиссия предоставит рекомендации по выплатам к июлю 2023 года. В них должны быть прописаны получатели и суммы репараций. В случае одобрения нижней палаты заксобрания комиссия начнёт работу летом следующего года.

Идея репараций нашла поддержку и в сенате США. По мнению демократа Холли Митчелл, власти Калифорнии ещё до Гражданской войны юридическими мерами поддерживали рабство в южных штатах, последствиями чего стали высокий уровень безработицы, бездомных и осуждённых и низкая успеваемость в учёбе среди афроамериканского населения.