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В МВД установили причину аварии пассажирского автобуса в Дагестане

В результате инцидента пострадало 16 человек.

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Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Сотрудники МВД определили причину аварии автобуса, следовавшего по маршруту Махачкала — Москва. В него попало колесо, которое оторвалось у проезжавшего мимо грузовика, передаёт ТАСС результаты расследования ведомства по Республике Дагестан.

По уточнённым данным, изначальная версия о том, что колесо оторвалось именно у автобуса, не подтвердилась. Виновником ДТП стал грузовик, чьё оторвавшееся колесо отлетело в автобус, после чего тот опрокинулся в кювет.

Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшие

Среди них — трое несовершеннолетних.

Ранее Лайф сообщал, что в результате происшествия в Тарумовском районе пострадало 16 пассажиров из 45. Один из них находится в тяжёлом состоянии, у других диагностированы ушибы и порезы.

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