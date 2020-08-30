В МВД установили причину аварии пассажирского автобуса в Дагестане

Сотрудники МВД определили причину аварии автобуса, следовавшего по маршруту Махачкала — Москва. В него попало колесо, которое оторвалось у проезжавшего мимо грузовика, передаёт ТАСС результаты расследования ведомства по Республике Дагестан.
По уточнённым данным, изначальная версия о том, что колесо оторвалось именно у автобуса, не подтвердилась. Виновником ДТП стал грузовик, чьё оторвавшееся колесо отлетело в автобус, после чего тот опрокинулся в кювет.
Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшиеСреди них — трое несовершеннолетних.
Ранее Лайф сообщал, что в результате происшествия в Тарумовском районе пострадало 16 пассажиров из 45. Один из них находится в тяжёлом состоянии, у других диагностированы ушибы и порезы.