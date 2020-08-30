Спикера сената Чехии обвинили в нарушении суверенитета Китая

Посольство КНР в Праге обвинило спикера сената Чехии Милоша Выстрчила в нарушении принципа суверенитета и территориальной целостности Китая после его прибытия на Тайвань. Об этом сообщается в распространённом заявлении.

— Милош Выстрчил безразлично относится к китайско-чешскому взаимодействию и взаимному успешному сотрудничеству, — сказано в записи.

Утверждается, что спикер настоял на посещении Тайваня из собственных политических интересов и допустил серьёзное вмешательство во внутренние дела КНР.

Отметим, чешская делегация из 90 человек во главе с Выстрчилом прибыла в субботу, 29 августа, на Тайвань. Спикер сената провёл встречи с главой администрации и руководителями ведомств. Возвращение на родину планируется 5 сентября. При этом президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш выступали против этой поездки, а МИД Чехии дистанцировался от Выстрчила.