Британский политик рассказал о ярости Трампа из-за пропущенного звонка Путина

Президент США Дональд Трамп публично накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что из-за него сорвался телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Свидетелями этой сцены стали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и её помощники.

Экс-глава администрации Мэй Ник Тимоти рассказал подробности устроенного Трампом скандала. По его словам, это произошло в 2017 году во время официального обеда с британской делегацией в Белом доме. Кто-то мимоходом сказал американскому лидеру о звонке Путина, после чего Трамп сорвался на Флинна.

— Он действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол... Трамп кричал: "Если Путин хочет позвонить мне, ты тут же соединяешь меня с ним", — поделился Тимоти с изданием Newsweek.