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Британский политик рассказал о ярости Трампа из-за пропущенного звонка Путина

Экс-сотрудник Даунинг-стрит утверждает, что американский лидер сорвался на своего советника в присутствии членов британской делегации.

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото © Kremlin

Президент США Дональд Трамп публично накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что из-за него сорвался телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Свидетелями этой сцены стали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и её помощники.

Экс-глава администрации Мэй Ник Тимоти рассказал подробности устроенного Трампом скандала. По его словам, это произошло в 2017 году во время официального обеда с британской делегацией в Белом доме. Кто-то мимоходом сказал американскому лидеру о звонке Путина, после чего Трамп сорвался на Флинна.

Он действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол... Трамп кричал: "Если Путин хочет позвонить мне, ты тут же соединяешь меня с ним", — поделился Тимоти с изданием Newsweek.

Трамп заявил, что Байден не может тягаться с гроссмейстером политики Путиным

По его словам, из-за этого могут "возникнуть проблемы".

Ранее Трамп назвал президента России Владимира Путина шахматистом мирового уровня наряду с руководителями Китая, КНДР и Турции.

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