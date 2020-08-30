Названа вероятная стоимость трансфера Месси из "Барселоны" в "Манчестер Сити"

Испанский футбольный клуб "Барселона" согласился отпустить своего нападающего Лионеля Месси в английский "Манчестер Сити" за 280 миллионов евро. Такую стоимость трансфера приводит британская газета Mirror.
В то же время англичане надеются, что аргентинскому футболисту удастся воспользоваться лазейкой в договоре и он покинет стан "Барселоны" без издержек. То есть достанется "Сити" условно бесплатно. Впрочем, в таком случае за знаменитым аргентинцем будут "охотиться" и французский "Пари Сен-Жермен", и итальянский "Интер" или даже "Ювентус".
Однако, как отмечает таблоид, прежде всего руководство "Барселоны" намерено сохранить свою звезду в составе клуба, а трансфер в "Манчестер Сити" рассматривает как вынужденную меру, если договориться с Месси не удастся. В таком случае "Барселона" может даже рассмотреть вариант с обменом аргентинца на несколько игроков английского клуба с доплатой.
Отметим, Месси выступает за "Барселону" всю свою карьеру. Вместе с клубом он выиграл десять чемпионских титулов и шесть кубков Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, а также шесть раз — обладателем "Золотого мяча" (награда лучшему футболисту года). На счету знаменитого футболиста 680 голов в официальных матчах за каталонский клуб.
Месси бежит из "Барселоны". Сколько вы на этом можете заработатьВнимание, это не учебная тревога: у Лионеля Месси, судя по всему, действительно кончилось терпение. Аргентинец уведомил "Барселону" об уходе из клуба, руководство это подтвердило. Все команды мира мечтают увидеть Лео у себя, но где он в итоге окажется — пока загадка. Если вы её разгадаете раньше самого Месси, можете прилично заработать.
Как сообщал Лайф, ранее СМИ опубликовали фотографию факса руководству "Барселоны", в котором аргентинец сообщил о желании покинуть клуб. Позднее в "Барселоне" подтвердили получение послания от спортсмена и намекнули на вероятность судебной тяжбы.