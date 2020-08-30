Названа вероятная стоимость трансфера Месси из "Барселоны" в "Манчестер Сити"

Месси бежит из "Барселоны". Сколько вы на этом можете заработать Внимание, это не учебная тревога: у Лионеля Месси, судя по всему, действительно кончилось терпение. Аргентинец уведомил "Барселону" об уходе из клуба, руководство это подтвердило. Все команды мира мечтают увидеть Лео у себя, но где он в итоге окажется — пока загадка. Если вы её разгадаете раньше самого Месси, можете прилично заработать.