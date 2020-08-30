Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 25 миллионов

С начала эпидемии коронавирусная инфекция CoViD-19 была выявлена более чем у 25 миллионов человек по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Согласно онлайн-статистике, коронавирус был подтверждён у 25 009 250 человек, из которых полностью излечилось 16 411 400 больных. От осложнений на фоне заражения CoViD-19 в мире умерло 842 702 пациента. Лидерство по количеству случаев заражения, как и прежде, удерживают США — 5 961 582, Бразилия — 3 846 153, а также Индия с 3 542 733 инфицированными.