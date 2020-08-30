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Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 25 миллионов

Лидерство по количеству инфицированных продолжают удерживать США.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

С начала эпидемии коронавирусная инфекция CoViD-19 была выявлена более чем у 25 миллионов человек по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Согласно онлайн-статистике, коронавирус был подтверждён у 25 009 250 человек, из которых полностью излечилось 16 411 400 больных. От осложнений на фоне заражения CoViD-19 в мире умерло 842 702 пациента. Лидерство по количеству случаев заражения, как и прежде, удерживают США — 5 961 582, Бразилия — 3 846 153, а также Индия с 3 542 733 инфицированными.

Глава ВОЗ рассказал о влиянии коронавируса на психику миллионов людей

По его словам, данная проблема и раньше была "забытым вопросом".

Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что даже появление вакцины от коронавируса не приведёт к немедленной победе над инфекцией и что для окончательного успеха потребуется не один год.

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