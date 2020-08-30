Ещё 4980 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

За последние сутки в стране подтвердилось ещё 4980 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Федеральный оперштаб по мониторингу эпидемиологической ситуации. Таким образом, общее количество выявленных случаев достигло 990 326.

Самый большой прирост был зафиксирован в Москве — 695 человек. Также в тройку регионов – лидеров по суточному приросту вошли Санкт-Петербург и Московская область.

За сутки в стране выздоровело ещё 2599 человек, а за всё время пандемии таковых в России уже 806 982. Летальным исходом болезнь закончилась для 17 093 пациентов, из которых 68 скончались за минувшие сутки.