Ещё 4980 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

За последние сутки в стране подтвердилось ещё 4980 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Федеральный оперштаб по мониторингу эпидемиологической ситуации. Таким образом, общее количество выявленных случаев достигло 990 326.
В Москве от коронавируса вылечилось ещё 904 человекаС начала эпидемии столичные врачи поставили на ноги свыше 213 тысяч инфицированных.
Самый большой прирост был зафиксирован в Москве — 695 человек. Также в тройку регионов – лидеров по суточному приросту вошли Санкт-Петербург и Московская область.
За сутки в стране выздоровело ещё 2599 человек, а за всё время пандемии таковых в России уже 806 982. Летальным исходом болезнь закончилась для 17 093 пациентов, из которых 68 скончались за минувшие сутки.
Накануне жители Берлина, которые устали от коронавирусных ограничений, вышли на массовые протесты на улицы города. Акция насчитывала десятки тысяч участников. Митингующие попытались "штурмовать" Рейхстаг, но получили серьёзный отпор полиции. Не обошлось без задержаний.