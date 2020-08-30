Манёвр прямо перед носом. Появилось видео, как Су-27 "играли" перед бомбардировщиком США

Видео © Twitter / Ryan Browne
В соцсетях появилось видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52H над Чёрным морем. Ранее этот перехват командующий ВВС США генерал Джеффри Харригян назвал непрофессиональным и небезопасным. Инцидент произошёл 28 августа.
ВВС США назвали непрофессиональными действия российских Су-27, перехвативших бомбардировщик B-52Ранее в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что российские истребители находились на безопасном расстоянии.
На кадрах, снятых с американского самолёта, видно, что один из истребителей, находясь по левому борту бомбардировщика, даёт резкий правый крен, пересекая траекторию полёта американцев. Позже манёвр повторяется — истребитель на огромной скорости проносится прямо перед носом B-52, создавая турбулентный след.
Впрочем, это не первый раз, когда американцы жалуются на такое поведение российских лётчиков. Говоря об этом, стоит упомянуть, что B-52H — это стратегический бомбардировщик, способный нести в том числе ядерное вооружение. Экипаж во время полёта у границ России отрабатывал действия по нанесению удара.
Как ранее сообщал Лайф, накануне российские военные лётчики перехватили ещё один американский бомбардировщик. Сопровождение проходило над Балтикой. Отмечалось, что нарушения государственной границы американским самолётом не допущено.