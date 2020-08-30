Манёвр прямо перед носом. Появилось видео, как Су-27 "играли" перед бомбардировщиком США

Видео © Twitter / Ryan Browne

В соцсетях появилось видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52H над Чёрным морем. Ранее этот перехват командующий ВВС США генерал Джеффри Харригян назвал непрофессиональным и небезопасным. Инцидент произошёл 28 августа.

На кадрах, снятых с американского самолёта, видно, что один из истребителей, находясь по левому борту бомбардировщика, даёт резкий правый крен, пересекая траекторию полёта американцев. Позже манёвр повторяется — истребитель на огромной скорости проносится прямо перед носом B-52, создавая турбулентный след.

Впрочем, это не первый раз, когда американцы жалуются на такое поведение российских лётчиков. Говоря об этом, стоит упомянуть, что B-52H — это стратегический бомбардировщик, способный нести в том числе ядерное вооружение. Экипаж во время полёта у границ России отрабатывал действия по нанесению удара.