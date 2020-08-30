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"Трудовая книжка без перерыва!" Дмитрий Дибров похвастался размером своей пенсии

На заслуженный отдых он вышел только на этой неделе.

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Телеведущий Дмитрий Дибров. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что ему назначена пенсия в размере 33 тысяч рублей и для него эта сумма является справедливым размером пособия.

Я уже официально пенсионер. Я стал пенсионером на этой неделе. 33 тысячи рублей! У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже, — заявил журналист в интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Особые пенсии, прибавки к зарплате и льготы. С 1 сентября учителей ждут новые выплаты

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