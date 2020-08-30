"Трудовая книжка без перерыва!" Дмитрий Дибров похвастался размером своей пенсии

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что ему назначена пенсия в размере 33 тысяч рублей и для него эта сумма является справедливым размером пособия.

— Я уже официально пенсионер. Я стал пенсионером на этой неделе. 33 тысячи рублей! У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже, — заявил журналист в интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.