"Трудовая книжка без перерыва!" Дмитрий Дибров похвастался размером своей пенсии

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что ему назначена пенсия в размере 33 тысяч рублей и для него эта сумма является справедливым размером пособия.
— Я уже официально пенсионер. Я стал пенсионером на этой неделе. 33 тысячи рублей! У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже, — заявил журналист в интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
Особые пенсии, прибавки к зарплате и льготы. С 1 сентября учителей ждут новые выплатыС 1 сентября учителям будут доплачивать за классное руководство. При этом педагоги имеют право ещё на целый ряд льгот.
Как сообщал Лайф, ранее почти треть россиян заявляли, что хотели бы выйти на пенсию раньше срока.