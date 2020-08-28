Особые пенсии, прибавки к зарплате и льготы. С 1 сентября учителей ждут новые выплаты

С 1 сентября за классное руководство педагогам будут доплачивать пять тысяч рублей. Эта сумма утверждена в распоряжении правительства, которое было опубликовано в конце августа. Стоит отметить, что если учитель является классным руководителем в двух и более классах, то ему дополнительно заплатят десять тысяч. К тому же в этом году для педагогов действует целый ряд других льгот.

— Учителя имеют право досрочно выйти на пенсию, — поясняют в ПФР. — Для этого нужно иметь 25 лет педагогического стажа и определённую величину индивидуального пенсионного коэффициента.

Стоит отметить, что начиная с 2019 года выход на пенсию учителей определяется с учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Как поясняют в ПФР, педагоги, у которых право на пенсию возникает в 2020 году, могут оформить её спустя полтора года.

— Например, педагог, который выработал необходимый стаж в июне 2020 года, сможет выйти на пенсию в декабре 2021 года. Правда, при условии, что он заработал необходимое количество пенсионных баллов (в 2021 году их количество должно быть 21), — поясняют в ПФР.

Кстати, предпенсионный возраст педагогических работников наступает одновременно с выработкой спецстажа. Например, учитель, который в октябре 2020 года выработает необходимый педагогический стаж, приобретёт и статус предпенсионера.

Также педагогам положена доплата за звание "Заслуженный учитель РФ". Составляет она не меньше 15% оклада. К тому же такие люди при выходе на пенсию могут также получить звание "Ветеран труда". За счёт этого они имеют право на дополнительные льготы и ежемесячные выплаты.

Учителя работают по сокращённой рабочей неделе. В зависимости от категории педагога она длится от 18 до 36 часов. Всё остальное рабочее время оплачивается отдельно. Кроме того, педагогам положен увеличенный отпуск — от 42 до 56 календарных дней в год. Если учитель работает на Крайнем Севере, то отпуск ещё больше — он составит до 80 дней.

Отдельные доплаты вводятся на региональном уровне. Например, за внеклассную работу, занятия с группами продлённого дня, проверку тетрадей и за проведение ЕГЭ.

Молодые учителя могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Например, они имеют право на единовременное пособие. Его размер зависит от региона. К тому же молодым педагогам могут предоставлять социальное жильё и различные льготы при оформлении ипотеки.