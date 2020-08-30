В Японии испытали летающий автомобиль с пилотом на борту — видео

Японская компания SkyDrive протестировала летающий автомобиль с пилотом на борту на испытательном полигоне Toyota. Видео полёта и пресс-релиз опубликованы на официальном сайте разработчика.

Летательный аппарат под названием SD-03 напоминает коляску от мотоцикла с пропеллерами. В ходе испытаний автомобиль поднялся на высоту нескольких метров и сделал круг. В воздухе он находился на протяжении 4 минут. Сейчас максимально возможная длительность полёта аппарата составляет около 5 минут, скорость — всего несколько километров в час.

Гендиректор SkyDrive Томохиро Фукудзава с радостью констатировал, что компании потребовалось два года, чтобы впервые в истории Японии осуществить пилотируемый полёт летающей машины. Он пообещал вывести проект на новый уровень к 2023 году.