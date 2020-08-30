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Россиянам рассказали, куда могут пропасть деньги со вкладов

Потерять накопления можно, проявив невнимательность при подписании договора.

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Похищать средства со вкладов россиян могут даже сотрудники самих банков. Об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием, — рассказал юрист.

Также он отметил, что в договорах всегда нужно читать слова, написанные мелким шрифтом. Невнимательность во время подписания этого документа может грозить потерей всех денежных средств.

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Речь идёт о тех, кто пользовался маркетплейсом Joom.

Ещё один способ сберечь свои накопления — хранить их в разных банках. По словам Миронова, профессиональные мошенники могут выкупить у сотрудников банка информацию о вкладах и паспортные данные клиента, подделать документ и похитить средства.

Также эксперт посоветовал россиянам чаще получать выписки по своим счетам, проводить операции по снятию процентов и очень тщательно выбирать банк, чтобы не потерять накопления в случае отзыва лицензии Банком России.

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