Россиянам рассказали, куда могут пропасть деньги со вкладов

Похищать средства со вкладов россиян могут даже сотрудники самих банков. Об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

— К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием, — рассказал юрист.

Также он отметил, что в договорах всегда нужно читать слова, написанные мелким шрифтом. Невнимательность во время подписания этого документа может грозить потерей всех денежных средств.

Ещё один способ сберечь свои накопления — хранить их в разных банках. По словам Миронова, профессиональные мошенники могут выкупить у сотрудников банка информацию о вкладах и паспортные данные клиента, подделать документ и похитить средства.

Также эксперт посоветовал россиянам чаще получать выписки по своим счетам, проводить операции по снятию процентов и очень тщательно выбирать банк, чтобы не потерять накопления в случае отзыва лицензии Банком России.