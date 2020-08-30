Французского высокопоставленного офицера заподозрили в шпионаже в пользу России

Подполковника Вооружённых сил Франции власти страны заподозрили в работе на российскую разведку. Как сообщила министр Вооружённых сил республики Флоранс Парли в эфире радио Europe 1, офицер мог передать важную информацию российским спецслужбам, чем нанёс ущерб безопасности своей страны.

— Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче [важной информации] или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку Министерство Вооружённых сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру, — заявила она.