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Французского высокопоставленного офицера заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении военнослужащего французская прокуратура начала расследование.

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Военнослужащие из Франции. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Подполковника Вооружённых сил Франции власти страны заподозрили в работе на российскую разведку. Как сообщила министр Вооружённых сил республики Флоранс Парли в эфире радио Europe 1, офицер мог передать важную информацию российским спецслужбам, чем нанёс ущерб безопасности своей страны.

Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче [важной информации] или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку Министерство Вооружённых сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру, — заявила она.

Словакия решила выслать трёх российских дипломатов по обвинению в шпионаже

По предварительным данным, они были объявлены персонами нон грата ещё несколько дней назад.

Как сообщал Лайф, ранее в США был задержан бывший военнослужащий американского спецназа, которого власти страны обвинили в "сговоре с российской разведкой". Позднее он пошёл на сделку со следствием и признался в шпионаже в пользу России.

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