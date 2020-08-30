Россияне стали меньше покупать алкоголь

На основе анализа 22 миллиардов кассовых чеков специалисты компании "Такском" выяснили, что с начала года россияне стали меньше приобретать алкоголь. С января по август средний чек в алкомаркетах составил 447 рублей, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, когда россияне в среднем тратили 519 рублей на спиртное. В супермаркетах также наблюдается снижение, но не столь значительное — лишь 6%.