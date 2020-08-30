Россияне стали меньше покупать алкоголь

На основе анализа 22 миллиардов кассовых чеков специалисты компании "Такском" выяснили, что с начала года россияне стали меньше приобретать алкоголь. С января по август средний чек в алкомаркетах составил 447 рублей, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, когда россияне в среднем тратили 519 рублей на спиртное. В супермаркетах также наблюдается снижение, но не столь значительное — лишь 6%.
Как сообщает RT со ссылкой на данные исследования, наибольшее снижение трат россиян на спиртное наблюдается в сегменте HoReCa — гостиницы, рестораны, кафе, бары. Средний чек на алкоголь в заведениях составил 990 рублей против 1,2 тысячи рублей годом ранее. Падение составило 18%.
Единственным сегментом рынка, где продажи алкоголя выросли, являются "магазины у дома", аптеки и АЗС. По каждому из них наблюдается рост на 1% (350 рублей), 15% (610 рублей) и 11% (1390 рублей) соответственно.
Меньше мяса, алкоголя и сигарет. Названы тренды современной молодёжи РоссииА вот фрукты и овощи "зумеры" покупают гораздо чаще.
Ранее Лайф сообщал, что Минздрав отложил до 2021 года обязательное прохождение тестов на алкоголь для получения прав.