В Киеве пассажирка прогулялась по крылу самолёта и оказалась в чёрном списке авиакомпании — видео

Видео © Telegram-канал ДТП/ЧП Киева
В киевском аэропорту Борисполь пассажирка открыла аварийный выход в самолёте и прогулялась по крылу. Женщину, прилетевшую из турецкой Антальи, внесли в чёрный список, сообщается на сайте Международных авиалиний Украины.
В авиакомпании уточнили, что адекватной причины своего поступка пассажирка назвать не смогла. При этом она находилась в трезвом состоянии. Вместе с ней на родину из Турции чартерным рейсом вернулись муж и дети. Почему они не остановили женщину от выхода на крыло, непонятно.
Ранее при крушении самолёта у берегов Калифорнии выжили два человека. Они ждали спасателей береговой охраны на крыле тонущего воздушного судна.
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