В Киеве пассажирка прогулялась по крылу самолёта и оказалась в чёрном списке авиакомпании — видео

В киевском аэропорту Борисполь пассажирка открыла аварийный выход в самолёте и прогулялась по крылу. Женщину, прилетевшую из турецкой Антальи, внесли в чёрный список, сообщается на сайте Международных авиалиний Украины.

В авиакомпании уточнили, что адекватной причины своего поступка пассажирка назвать не смогла. При этом она находилась в трезвом состоянии. Вместе с ней на родину из Турции чартерным рейсом вернулись муж и дети. Почему они не остановили женщину от выхода на крыло, непонятно.