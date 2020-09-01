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В Киеве пассажирка прогулялась по крылу самолёта и оказалась в чёрном списке авиакомпании — видео

В Сети предположили, что женщина решила отдохнуть на солнышке после рейса.

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Видео © Telegram-канал ДТП/ЧП Киева

В киевском аэропорту Борисполь пассажирка открыла аварийный выход в самолёте и прогулялась по крылу. Женщину, прилетевшую из турецкой Антальи, внесли в чёрный список, сообщается на сайте Международных авиалиний Украины.

В авиакомпании уточнили, что адекватной причины своего поступка пассажирка назвать не смогла. При этом она находилась в трезвом состоянии. Вместе с ней на родину из Турции чартерным рейсом вернулись муж и дети. Почему они не остановили женщину от выхода на крыло, непонятно.

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