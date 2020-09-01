Белорусские девушки выстроились в "стену", чтобы защитить мужчин от ОМОНа — видео

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В центре Минска девушки вышли на защиту мужчин от задержания ОМОНа. Кадры публикует TUT.by в Telegram.

Представительницы слабого пола вплотную встали к мужчинам, взявшись за руки. Таким образом они образовали "защитную стену" от подразделения специального назначения органов внутренних дел Белоруссии. Отметим, что сегодня, 1 сентября, на протесты в Минске вышли студенты, в центре города уже начались задержания митингующих.