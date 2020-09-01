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Белорусские девушки выстроились в "стену", чтобы защитить мужчин от ОМОНа — видео

Несогласованные протесты в стране начались после выборов президента 9 августа.

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Видео © Telegram / TUT.by новости

В центре Минска девушки вышли на защиту мужчин от задержания ОМОНа. Кадры публикует TUT.by в Telegram.

Представительницы слабого пола вплотную встали к мужчинам, взявшись за руки. Таким образом они образовали "защитную стену" от подразделения специального назначения органов внутренних дел Белоруссии. Отметим, что сегодня, 1 сентября, на протесты в Минске вышли студенты, в центре города уже начались задержания митингующих.

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На данный момент, по данным организации, остаётся неизвестным местонахождение по крайней мере шести человек.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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