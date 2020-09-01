Белорусские девушки выстроились в "стену", чтобы защитить мужчин от ОМОНа — видео

Видео © Telegram / TUT.by новости
В центре Минска девушки вышли на защиту мужчин от задержания ОМОНа. Кадры публикует TUT.by в Telegram.
Представительницы слабого пола вплотную встали к мужчинам, взявшись за руки. Таким образом они образовали "защитную стену" от подразделения специального назначения органов внутренних дел Белоруссии. Отметим, что сегодня, 1 сентября, на протесты в Минске вышли студенты, в центре города уже начались задержания митингующих.
В ООН заявили о 450 случаях пыток в БелоруссииНа данный момент, по данным организации, остаётся неизвестным местонахождение по крайней мере шести человек.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.