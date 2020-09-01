1 сентября по-белорусски: на протесты вышли студенты, уже начались задержания — видео

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В Минске студенты в День знаний вышли на несогласованную мирную акцию протеста и солидарности. Разгонять учащихся начал ОМОН, по предварительным данным, задержано по меньшей мере 20 человек. Среди них не только студенты, но и преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) Вадим Белевец.
Задержания прошли у площади Победы, у здания БГУ и моста через реку Свислочь, передаёт TUT.by. Собравшиеся скандировали "Студенты с народом", "Жыве Беларусь!" и "Уходи!"
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У здания Минского государственного лингвистического университета ОМОН блокировал студентов на ступенях. К учащимся вышел проректор.
Студенты настаивают на том, что не намерены срывать учебный процесс. При этом они требуют признать недействительными итоги президентских выборов, прекратить политические преследования граждан и освободить всех политзаключённых.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.
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