1 сентября по-белорусски: на протесты вышли студенты, уже начались задержания — видео

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В Минске студенты в День знаний вышли на несогласованную мирную акцию протеста и солидарности. Разгонять учащихся начал ОМОН, по предварительным данным, задержано по меньшей мере 20 человек. Среди них не только студенты, но и преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) Вадим Белевец.

Задержания прошли у площади Победы, у здания БГУ и моста через реку Свислочь, передаёт TUT.by. Собравшиеся скандировали "Студенты с народом", "Жыве Беларусь!" и "Уходи!"

У здания Минского государственного лингвистического университета ОМОН блокировал студентов на ступенях. К учащимся вышел проректор.

Студенты настаивают на том, что не намерены срывать учебный процесс. При этом они требуют признать недействительными итоги президентских выборов, прекратить политические преследования граждан и освободить всех политзаключённых.