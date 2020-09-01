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Лавров считает, что конституционная реформа в Белоруссии поможет урегулировать ситуацию

Глава российского МИД отметил, что к работе над основным законом страны должны быть привлечены представители гражданского общества.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что организовать диалог власти Белоруссии с гражданами поможет конституционная реформа, которую предложил президент республики Александр Лукашенко.

По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан, — сказал он во время выступления перед студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО МИД России.

Лавров отметил, что к работе над конституционной реформой должны быть привлечены представители гражданского общества Белоруссии, которые, по мнению главы МИД РФ, сами проявят к этому интерес, "если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия".

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Отмечается, что тем самым появится "новое, сознательное белорусское общество".

Ранее глава Белоруссии рассказал о третьем варианте конституции страны и заявил, что не нужно создавать в государстве завязанную на нём судебную систему.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни.

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