Лавров считает, что конституционная реформа в Белоруссии поможет урегулировать ситуацию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что организовать диалог власти Белоруссии с гражданами поможет конституционная реформа, которую предложил президент республики Александр Лукашенко.

— По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан, — сказал он во время выступления перед студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО МИД России.

Лавров отметил, что к работе над конституционной реформой должны быть привлечены представители гражданского общества Белоруссии, которые, по мнению главы МИД РФ, сами проявят к этому интерес, "если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия".

Ранее глава Белоруссии рассказал о третьем варианте конституции страны и заявил, что не нужно создавать в государстве завязанную на нём судебную систему.