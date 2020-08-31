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Лукашенко заявил, что не надо создавать в Белоруссии завязанную на нём судебную систему

Он назвал суд страны самым независимым.

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Фото © Петров Николай / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что судебная система страны не должна быть сосредоточена на чьей-либо личности, в том числе на личности лидера республики, сообщает БелТА.

Надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко... Многие хотят — и в самом судейском сообществе — некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Белоруссии, — сказал он в ходе встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

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Поступок возлюбленного растрогал её до слёз.

Валентин Сукало в ответ отметил, что в целом ситуация в судебной системе республики сейчас стабильная и рабочая, несмотря на некоторую напряжённость в городских судах.

Судебная система выполняет те конституционные обязанности, которые на неё возложены, — подчеркнул он.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни.

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