Лукашенко заявил, что не надо создавать в Белоруссии завязанную на нём судебную систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что судебная система страны не должна быть сосредоточена на чьей-либо личности, в том числе на личности лидера республики, сообщает БелТА.

— Надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко... Многие хотят — и в самом судейском сообществе — некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Белоруссии, — сказал он в ходе встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Валентин Сукало в ответ отметил, что в целом ситуация в судебной системе республики сейчас стабильная и рабочая, несмотря на некоторую напряжённость в городских судах.

— Судебная система выполняет те конституционные обязанности, которые на неё возложены, — подчеркнул он.