Лукашенко и другие. Латвия, Эстония и Литва внесли в чёрный список 30 белорусских чиновников

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам из его окружения запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию из-за ситуации после выборов в республике. О соответствующих санкциях объявил латвийский МИД. Как говорится на сайте ведомства, под ограничения попали чиновники, которые "организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов".

— Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Белоруссии, — цитирует латвийский МИД слова своего руководителя Эдгара Ринкевича. — Этим шагом мы подаём мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии. Мы также призываем Европейский союз не откладывать принятие подобных решений.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.