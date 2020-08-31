Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Лукашенко заявил, что не надо создавать в Белоруссии завязанную на нём судебную систему
сегодня в 12:07
Лукашенко и другие. Латвия, Эстония и Литва внесли в чёрный список 30 белорусских чиновников
сегодня в 11:17
Житель Белоруссии сделал девушке предложение на протестной акции в Минске — видео
сегодня в 10:05
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам из его окружения запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию из-за ситуации после выборов в республике. О соответствующих санкциях объявил латвийский МИД. Как говорится на сайте ведомства, под ограничения попали чиновники, которые "организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов".
"Крыса — ты, а мы — народ". Митингующие принесли недобрые "подарки" к резиденции ЛукашенкоПрезидент Белоруссии ранее в эту дату отмечал день рождения, но теперь официально делает это 31 августа.
— Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Белоруссии, — цитирует латвийский МИД слова своего руководителя Эдгара Ринкевича. — Этим шагом мы подаём мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии. Мы также призываем Европейский союз не откладывать принятие подобных решений.
Лукашенко опять появился с автоматом у резиденции в Минске. Но уже без КолиКак уточнили в пресс-службе президента, фото было сделано днём, когда к Дворцу Независимости направилась толпа протестующих.
Напомним, в Белоруссии с 9 августа не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.
Любимый сын Батьки. Кто такой Коля Лукашенко и где его мамаИкона TikTok, краш всея Руси, маленький принц, сексихат, "белорусский Уильям" — как только в Сети не величают сына президента Белоруссии, 15-летнего Николая Лукашенко. У юноши целая армия поклонниц, он завсегдатай светских раутов и в свои молодые годы уже жал руку большинству мировых лидеров. Лайф разбирался, какие секреты есть вокруг Коли и почему он активно мелькает за спиной одиозного отца.
На фоне происходящего у республики обострились отношения с целым рядом стран. Ранее премьер Латвии заявил о невозможности проведения совместного с Белоруссией ЧМ-2021 по хоккею. Вот как на это отреагировали в Минске.