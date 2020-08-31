Коронавирус нашли у 3% учителей в Москве перед 1 сентября

Снова в школу. Как защитить детей от коронавируса и избежать второй волны? Учебный год стартует во всех регионах страны. Попадая в класс, ребёнок рискует подхватить коронавирусную инфекцию больше, чем это было на каникулах и во время дистанционки. Что нужно знать, чтобы обезопасить своё чадо?