Коронавирус нашли у 3% учителей в Москве перед 1 сентября

Все работники системы образования сдали тесты на коронавирус, и, кроме заболевших, у некоторых нашли антитела, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
— У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у трёх процентов, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах, — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Снова в школу. Как защитить детей от коронавируса и избежать второй волны?Учебный год стартует во всех регионах страны. Попадая в класс, ребёнок рискует подхватить коронавирусную инфекцию больше, чем это было на каникулах и во время дистанционки. Что нужно знать, чтобы обезопасить своё чадо?
Она добавила, что у 24,1 тысячи человек, а это 13,3% всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу. Анализы сдавали также работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники.
Перед Днём знаний во всех учебных заведениях прошла генеральная уборка и дезинфекция, которую будут повторять каждую неделю. По данным столичной мэрии, в каждом учебном заведении есть запас медицинских масок, которыми ученики могут пользоваться по желанию.
За сутки в России выявили ещё 4993 случая коронавируса, при этом у 27,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии зарегистрировано 995 319 заболевших в 85 регионах.