Снова в школу. Как защитить детей от коронавируса и избежать второй волны?

Многие учителя и особенно родители ещё долго будут вспоминать страх и ужас дистанционного обучения. Кажется, никто не был в восторге от формы образования в период разбушевавшейся коронавирусной инфекции. Все заинтересованные, конечно, с трепетом ждали новостей о том, каким будет учебный процесс с 1 сентября. Многие даже переживали, не введут ли дистанционное обучение на постоянной основе. Роспотребнадзор выпустил рекомендации. Учиться дети будут очно, но дистанционка тоже не исключается.
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Перед выходом с каникул школы должны были пройти подготовительный период. Обязательная генеральная уборка, закупка термометров и антисептиков. Линейки всё же Роспотребнадзор разрешил, но с оговорками. Учиться дети будут в классах, причём не они будут переходить из кабинета в кабинет, а учителя. Должно быть составлено и специальное расписание для разных потоков, чтобы ученики на переменах не встречались с другими классами. А вот дистанционное обучение рекомендовано для занятий по факультативным предметам.
Чтобы оградить ребёнка от инфекции вне школы, нужно соблюдать следующие рекомендации Роспотребнадзора:
- По возможности сохранять социальную дистанцию, желательно не менее двух метров. Если ребёнок не может её соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения.
- Важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что всё это дополнительные факторы распространения инфекции.
- Дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи. Их тоже необходимо своевременно продезинфицировать после тренажёров, катания на горках и т.д., а по возвращении домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ.