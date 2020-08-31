Снова в школу. Как защитить детей от коронавируса и избежать второй волны?

Многие учителя и особенно родители ещё долго будут вспоминать страх и ужас дистанционного обучения. Кажется, никто не был в восторге от формы образования в период разбушевавшейся коронавирусной инфекции. Все заинтересованные, конечно, с трепетом ждали новостей о том, каким будет учебный процесс с 1 сентября. Многие даже переживали, не введут ли дистанционное обучение на постоянной основе. Роспотребнадзор выпустил рекомендации. Учиться дети будут очно, но дистанционка тоже не исключается.

Перед выходом с каникул школы должны были пройти подготовительный период. Обязательная генеральная уборка, закупка термометров и антисептиков. Линейки всё же Роспотребнадзор разрешил, но с оговорками. Учиться дети будут в классах, причём не они будут переходить из кабинета в кабинет, а учителя. Должно быть составлено и специальное расписание для разных потоков, чтобы ученики на переменах не встречались с другими классами. А вот дистанционное обучение рекомендовано для занятий по факультативным предметам.

Чтобы оградить ребёнка от инфекции вне школы, нужно соблюдать следующие рекомендации Роспотребнадзора: