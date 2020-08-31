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В TikTok придумали лайфхак, как быстро отбеливать зубы, но последствия будут необратимы

В роликах рекомендуют использовать отбеливатель, но так можно и вовсе без зубов остаться.

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Фото © TikTok / clauds244

В TikTok, оказывается, можно не только танцевать под популярные песни, но и делиться советами в различных сферах деятельности. Вот и пользовательница Клодия Снелл решила рассказать подписчикам, как она отбеливает зубы в домашних условиях. Переплачивать за специальные полоски она не любит, поэтому использует 3%-ную перекись водорода. Она наносит её ватной палочкой, оставляет на 30 секунд, а затем чистит зубы обычной пастой. А её результату позавидуют голливудские актрисы.

Видео © TikTok / clauds244

Ролик Клодии набрал 15,6 млн просмотров, принеся девушке внезапную популярность. Но стоматолог Кунал Пател пояснил читателям Metro, что такие бьютихаки очень опасны для здоровья. В лучшем случае перекись (которая используется обычно в качестве отбеливателя) серьёзно повредит эмаль, а в худшем нанесёт ожоги слизистой оболочке рта. В итоге может потребоваться пересадка дёсен. Не исключается и полная потеря зубов — всё зависит от особенностей каждого человека.

Фото © TikTok / clauds244

Я молчу уже про то, что пероксидом водорода можно отравиться, если он попадёт внутрь. Есть объективные причины, по которым стоматологи просят отбеливать зубы в клиниках. Народные средства зачастую опасны, а специальные полоски по правилам содержат такое количество веществ, что результат нередко просто незначительный

Кунал Пател

Фото © TikTok / clauds244

На Клодию посыпались гневные комментарии, и девушке пришлось защищать своё предыдущее видео. Она пояснила, что покупатели в основном платят за бренд, а не за средство. К тому же в полосках содержится пероксид с 14%, в то время как она сама пользуется самым слабым — 3%-ным. Но тем, кто боится и такого, она советует разбавлять его водой в соотношении 1:1 и полоскать этим рот по 30 секунд пару раз в неделю.

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Об этом девушка рассказала в соцсетях, поделившись видео после нападения.

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