Российской блогерше, которая откровенно танцевала в наряде монашки, разбили лицо из-за её видео

Весной этого года русский сегмент Интернета взорвала тиктокерша Webdevka, которая устраивала жаркие танцы в разных костюмах для 423 тыс. подписчиков. Но больше всего наделал шума её образ в монашеском одеянии, который некоторых пользователей Сети рассмешил, а некоторых привёл в бешенство. Яна Леонова рассказывала, что ей регулярно поступают угрозы, но до недавнего времени они оставались лишь пустыми словами.

Фото © Instagram / websamka

Накануне девушка выложила в свой инстаграм сториз, на котором она идёт по тёмной улице и плачет, а по лицу блогерши струится кровь. Затем Яна предстала в больничном коридоре и пояснила, что пришла снимать побои. Webdevka рассказала, как вечером возвращалась от подруги домой и на неё напал неизвестный на самокате. Он несколько раз ударил девушку по лицу, крича, что она это заслужила своими непристойными видео.

Фото © Instagram / websamka

После [он] свалил на своём самокате побыстрее. Харю рассмотреть не успела из-за маски на лице. Сняла побои в травмпункте и поехала писать на чмо заявление. Надеюсь, найдут и посадят на бутылку Webdevka

Фото © Instagram / websamka