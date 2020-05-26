Российской блогерше угрожают убийством из-за видео, где она откровенно танцует в наряде монашки

У блогерши с ником webdevka более 303 тысяч подписчиков в TikTok. Девушка выкладывает юмористические и откровенные ролики, где примеряет на себя образы разных персонажей: Красной Шапочки, полицейского, медсестры, "святого отца". А ещё у Яны Леоновой есть костюм католической монахини, за танцы в котором ей пришлось поплатиться, пишет "Блокнот".

Видео © TikTok / webdevka

Девушка записала видео, где танцует в чёрно-белом наряде с глубоким декольте и разрезом, и написала: "Когда очень хочешь понравиться его верующей бабушке". А потом пожаловалась, что началась настоящая травля. Блогерше писали злобные комментарии, оскорбления и даже угрожали убийством. Яна всерьёз испугалась за свою жизнь и решила обратиться к правоохранителям и на телевидение.

Видео © TikTok / webdevka

Тиктокерша заявила, что своим творчеством не хотела никого оскорбить. "В Библии сказано: "Не суди, да не судим будешь". Если вы правда верите, то хватит писать мне гадости. 🤦🏻‍♀️ Я не оскорбляю религию и не насмехаюсь над ней", — отметила она в своём инстаграме. А также рассказала, что уважает все религии, а ещё у неё верующая бабушка, которую видео девушки ничуть не задевают.

Ребята, случилось то, чего я очень боялась, мне стали угрожать расправой за мой видеоролик с танцующей монашкой. Поэтому я хочу попасть на программу "Пусть говорят", чтобы максимально защитить себя, уберечь и публично объяснить, что я не хотела оскорбить никого этим видео Яна Леонова

Фото © Instagram / websamka

Однако хейтеры всё равно не унимались, продолжая осыпать блогершу оскорблениями и обвиняя в хайпе. Впрочем, среди злобных записей, несмотря ни на что, встречались и комментарии с поддержкой.

<...> Люди ради хайпа с собой кончают, так что ты тоже можешь головой об стену убиться? То, что ты делаешь, это аморально, фу. Родителям твоим, наверное, очень за тебя стыдно mitya.bond