Модель показала, как выглядит её живот на самом деле, и ей пришлось извиняться перед фанатами

25-летняя австралийка Бэлль Лючия, переехавшая в Лондон после рождения малыша, решила поддержать боди-позитивное движение, но лишь навлекла на себя гнев. В инстаграм-историях модель разместила ролик, на кадрах которого предстала в откровенном белье, выгодно подчёркивающем ее безупречные формы

Видео © Instagram / belle_lucia

Сначала инста-дива показала, как выглядит её тело при удачном позировании, а потом — якобы в невыигрышном свете. Бэлль села на кровати и сжала кожу на своём плоском подтянутом животе, демонстрируя несуществующий жир. "Счастье не в размере", — подписла она.

Фото © Instagram / belle_lucia

И пользователи такую неосмотрительность девушке простить не смогли, пишет Daily Mail. Они решили, что модель просто заигрывает с аудиторией, наплевательски отнёсшись к идее бодипозитива. Некоторые и вовсе расценили ролик блондинки как насмешку. Юзеры отметили, что в обоих случаях ее тело выглядит одинаково хорошо, а талия не знает, что такое лишние сантиметры.

Ух ты, должно быть, тяжело иметь столько "лишней" кожи на животе Пользователь Instagram

Фото © Instagram / belle_lucia

Думаю, ты могла бы принять менее выигрышную позу, потому что так ты просто показала себя "сверхчеловеком". И это скорее заставит некоторых людей чувствовать себя действительно неуверенными в себе пользователь Instagram