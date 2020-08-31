Модель показала, как выглядит её живот на самом деле, и ей пришлось извиняться перед фанатами

25-летняя австралийка Бэлль Лючия, переехавшая в Лондон после рождения малыша, решила поддержать боди-позитивное движение, но лишь навлекла на себя гнев. В инстаграм-историях модель разместила ролик, на кадрах которого предстала в откровенном белье, выгодно подчёркивающем ее безупречные формы
Видео © Instagram / belle_lucia
Сначала инста-дива показала, как выглядит её тело при удачном позировании, а потом — якобы в невыигрышном свете. Бэлль села на кровати и сжала кожу на своём плоском подтянутом животе, демонстрируя несуществующий жир. "Счастье не в размере", — подписла она.
И пользователи такую неосмотрительность девушке простить не смогли, пишет Daily Mail. Они решили, что модель просто заигрывает с аудиторией, наплевательски отнёсшись к идее бодипозитива. Некоторые и вовсе расценили ролик блондинки как насмешку. Юзеры отметили, что в обоих случаях ее тело выглядит одинаково хорошо, а талия не знает, что такое лишние сантиметры.
Ух ты, должно быть, тяжело иметь столько "лишней" кожи на животе
Пользователь Instagram
Думаю, ты могла бы принять менее выигрышную позу, потому что так ты просто показала себя "сверхчеловеком". И это скорее заставит некоторых людей чувствовать себя действительно неуверенными в себе
пользователь Instagram
Бэлль эмоционально отреагировала на критику. Она попросила прощения, отметив, что поступила неразумно и не хотела никого обидеть или причинить боль. Девушка пообещала, что впредь будет внимательнее подходить к важным для подписчиков темам.
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