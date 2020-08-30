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Меган Маркл и принцу Гарри предложили миллионы за подкасты

Предложение об этом поступит паре уже в ближайшие недели.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Музыкальный сервис Spotify хочет предложить бывшей актрисе Меган Маркл и её супругу принцу Гарри стать продюсерами подкастов. За это пара сможет получить несколько миллионов долларов, сообщает Daily Mirror.

Как отмечает источник издания, компания свяжется с агентом Меган уже в ближайшие недели. Аналогичные контракты сервис уже заключил с Ким Кардашьян и Мишель Обамой.

Меган Маркл может возобновить карьеру актрисы. Правда, для этого потребуется солидный гонорар

По словам экспертов, какую бы роль она ни исполнила, люди обязательно захотят посмотреть на это.

В России шведский стриминговый сервис Spotify начал работу 15 июля. Он имеет 130 миллионов платных подписчиков и содержит в библиотеке около 50 миллионов музыкальных треков и свыше миллиона подкастов.

Как ранее сообщал Лайф, наиболее популярным Spotify стал в российских мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге.

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