Меган Маркл и принцу Гарри предложили миллионы за подкасты

Музыкальный сервис Spotify хочет предложить бывшей актрисе Меган Маркл и её супругу принцу Гарри стать продюсерами подкастов. За это пара сможет получить несколько миллионов долларов, сообщает Daily Mirror.
Как отмечает источник издания, компания свяжется с агентом Меган уже в ближайшие недели. Аналогичные контракты сервис уже заключил с Ким Кардашьян и Мишель Обамой.
Меган Маркл может возобновить карьеру актрисы. Правда, для этого потребуется солидный гонорарПо словам экспертов, какую бы роль она ни исполнила, люди обязательно захотят посмотреть на это.
В России шведский стриминговый сервис Spotify начал работу 15 июля. Он имеет 130 миллионов платных подписчиков и содержит в библиотеке около 50 миллионов музыкальных треков и свыше миллиона подкастов.
Как ранее сообщал Лайф, наиболее популярным Spotify стал в российских мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге.