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Взлетело и влетело. В Петербурге такси устроило аварию, как в фильмах — видео

Водители отделались лёгкими травмами, а вот автомобилям досталось.

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Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге водитель такси на автомобиле "Фольксваген" разогнался до такой скорости, что на мосту через канал имени Грибоедова фактически взмыл в воздух. Приземление оказалось жёстче ожидаемого, так как за мостом стоял "Рено Дастер", в который и влетел лихач.

Фото © Соцсети

Инцидент произошёл сегодня утром на пересечении улиц Казанская и Гороховая. По рассказам очевидцев, водитель такси был пьян. Как сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу, оба участника дорожного движения получили травмы лёгкой степени тяжести. Также повреждения получили автомобили "Шкода" и "Хёндай" — в них по инерции влетел "Рено Дастер". Их водители не пострадали.

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