Полмиллиарда евро и не только. СМИ назвали условия контракта "Манчестер Сити" с Месси

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" может предложить нападающему "Барселоны" Лионелю Месси контракт на 500 миллионов евро. Об этом сообщает издание Sport.es со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что контракт может быть заключён на пять лет, а годовая зарплата футболиста составит 50 миллионов евро. При этом за "Манчестер Сити" аргентинец будет играть лишь три года. Последние два он якобы проведёт в клубе "Нью-Йорк Сити". Кроме того, по словам источника издания, за переход в Главную футбольную лигу Месси полагается бонус в размере 250 миллионов евро.
Месси бежит из "Барселоны". Сколько вы на этом можете заработатьВнимание, это не учебная тревога: у Лионеля Месси, судя по всему, действительно кончилось терпение. Аргентинец уведомил "Барселону" об уходе из клуба, руководство это подтвердило. Все команды мира мечтают увидеть Лео у себя, но где он в итоге окажется — пока загадка. Если вы её разгадаете раньше самого Месси, можете прилично заработать.
Напомним, слухи о том, что Лионель Месси покидает родную "Барселону", подтвердились несколько дней назад. Там нападающий играл с 2004 года и в общей сложности забил более 700 голов. Сегодня СМИ назвали вероятную сумму, за которую "Барселона" согласилась отдать Месси в "Манчестер Сити".