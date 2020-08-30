Липкая и очень прочная. Японские учёные создали аналог паутины Человека-паука

Лапки некоторых насекомых, особенно мух, покрывают мельчайшие, невидимые человеческому глазу волоски в форме лопаток, которые создают цепкую структуру. Благодаря этому свойству насекомые способны цепляться за любые поверхности. Вдохновившись возможностями этих структур, исследователи из Национального института материаловедения в Японии воссоздали процесс образования волосков на лапках мух по мере роста особи и получили нейлоновое волокно, которое копирует возможности насекомых.
В опубликованной в журнале Communications Biology статье поясняется, что сначала учёные при комнатной температуре растянули нейлоновые волокна, сформировали наконечники в форме лопаток и покрыли их гелем для затвердевания. Когда волокно было готово, его вновь намочили для появления клейких свойств. Первые результаты превзошли ожидания исследователей. Волокно не только получилось весьма клейким, но и прочным.
Фото © Nature.com
В рамках проверки прочности изделия учёные подвесили к волокну пластину из кремния массой 52,8 грамма. Притом само волокно оказалось тоньше человеческого волоса. Как пояснили учёные, пучок из 756 подобных волокон с поперечным сечением в форме круга радиусом 1,7 сантиметра легко бы выдержал человека массой в 60 килограмм. При этом липкая структура волокна не теряет своих свойств даже после нескольких применений.
По замыслу учёных, их изделие в будущем могло бы использоваться в робототехнике. Впрочем, пользователи Сети провели аналогию с паутиной персонажа комиксов "Человек-паук" и предложили такой вариант использования новинки.
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