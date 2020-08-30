Новое платье Меланьи Трамп стало настоящим подарком для создателей мемов в соцсетях

В социальных сетях набирает популярность новое платье супруги президента США Меланьи Трамп, в котором она пришла на прощальную вечеринку съезда Республиканской партии. Интерес пользователей вызвал не столько сам наряд, сколько его цвет — ярко-зелёный. Полотно именно такого цвета, именуемое хромакеем, используют в видеомонтаже для создания спецэффектов.
Платье бренда Valentino обошлось первой леди США в 2,7 тысячи долларов. На поясе у Меланьи — тонкий красный ремень, но даже он не помешал энтузиастам сделать из наряда новый мем. Один из пользователей изобразил на одеянии статистику заболеваний и смертей от коронавируса по Соединённым Штатам, напоминая о том, что Америка остаётся на первом месте по темпам распространения инфекции и летальным исходам.
Gorgeous dress pic.twitter.com/JV0Da0RLrU— Parker Molloy (@ParkerMolloy) August 28, 2020
Байден выкупил домен с лозунгом Трампа, чтобы писать о нём гадостиТеперь там опубликован список невыполненных обещаний президента.
Кто-то изобразил на платье супруги Трампа его главного оппонента на предстоящих президентских выборах — Джо Байдена. Другие же не стали приплетать к новоиспечённому мему политику и остросоциальные вопросы и ограничились безобидными темами вроде прогноза погоды.
Everyone will be talking about Melania's dress after this is all over. #RNC2020 pic.twitter.com/KosqGenMwc— Scott Brown (@ScottBrownDC) August 28, 2020
Тем временем сам Дональд Трамп посетил пострадавшую от урагана "Лаура" Луизиану и раздал представителям экстренных служб свои автографы. Президент предложил им продать подарок на интернет-аукционе и даже назвал цену в 10 тысяч долларов. Правда, позже СМИ выяснили, что подобных лотов в Интернете достаточно и стоят они значительно меньше.