Дети спели песни из мультиков под окнами 100-летнего создателя "Чебурашки" — видео

Детский хор "Великан" исполнил знаменитые песни из советских мультфильмов под балконом Леонида Шварцмана. В том числе благодаря этому именитому российскому мультипликатору появились такие картины для детей, как "Чебурашка", "Котёнок по имени Гав" и другие. Видео с выступления детей опубликовала студия "Союзмультфильм".

Леонид Шварцман вышел на балкон и поблагодарил своих маленьких гостей. Поздравить его пришлось только на расстоянии, потому что ещё в силе особые ограничения из-за эпидемии коронавируса. Ранее сегодня поздравительную телеграмму мультипликатору направил президент РФ Владимир Путин.