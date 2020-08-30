Дети спели песни из мультиков под окнами 100-летнего создателя "Чебурашки" — видео

Детский хор "Великан" исполнил знаменитые песни из советских мультфильмов под балконом Леонида Шварцмана. В том числе благодаря этому именитому российскому мультипликатору появились такие картины для детей, как "Чебурашка", "Котёнок по имени Гав" и другие. Видео с выступления детей опубликовала студия "Союзмультфильм".
Леонид Шварцман вышел на балкон и поблагодарил своих маленьких гостей. Поздравить его пришлось только на расстоянии, потому что ещё в силе особые ограничения из-за эпидемии коронавируса. Ранее сегодня поздравительную телеграмму мультипликатору направил президент РФ Владимир Путин.
В "Союзмультфильме" сообщили, что работают над новым сериалом про медвежонка УмкуОтмечается, что проектом уже заинтересовались зарубежные партнёры.
Ранее Лайф сообщал, что на студии "Союзмультфильм" планируют вернуть права на "Чебурашку", которые ранее были переданы Японии. Там из советского персонажа хотели сделать героя 3D-мультфильма.